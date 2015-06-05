台湾汇市：台币收盘小升，观望美国非农就业数据令交易清淡

* 收盘小升，观望美国非农就业结果交易清淡 * 关注外资动向及区域韩元和日圆表现 * 下周实质交易区间料在30.750-31.100 路透台北6月5日 - 台币兑美元 周五小幅收升，市场观望今晚美国非农就业数 据公布，交易陷入清淡。汇银人士指出，尽管外资在台股的卖超金额近百亿台币，但在汇市 并未显着汇出，其动向仍待观察。 他们表示，盘初外资稍有汇出，但午后非美货币走强，拉抬台币走势，不少美系外商银 也有汇入，全日外资的动向并不明显。此外，出口商逢30.900附近的美元卖压也颇踊跃，但 午后美元价格不好，卖压骤减。 〞今天量很少，一部分也是在观望非农就业的结果。〞一位小型商银交易人士表示。 他们认为，相较于上日的偏高成交量，今日汇市的交投意愿明显缩小。至于外资今日在 台股卖超近百亿台币，但外资汇出的力道明显小于上日。大型商银人士统计，周四外资汇出 金额约3亿美元。 他们认为，除了非农就业数据之外，日圆和韩元的走势也是市场的关注重点，主要还是 日圆的疲弱走势将牵动韩元，韩元又会带弱台币，环环相扣之下，台币无法自外于北亚重要 货币的走势。 美国周五将公布非农就业数据，此料将左右美国联邦储备理事会的升息时程，进而影响 国际美元走势。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日。 一个月美元/台币远汇 尾盘报30.840/30.860，上日收在30.880。 台币今日实质交易区间在30.827-30.919；上日交易区间在30.788-31.065。交易员预估 下周台币主要实质交易暂看在30.750-31.100。 韩国股市周五收低，在该国爆发的中东呼吸综合征(MERS)疫情令人愈发担忧，打压了冒 险意愿。汇市方面，韩元兑美元 在本地收升0.3%，报1,111.1韩元，上日 收盘价为1,113.9。韩元本周周线收低0.3%，为连续第三周下滑。 台湾股市周五连续第六日收低，不过守稳9,325点附近的年线。 外资及陆 资在台股卖超99.32亿台币，连续六个交易日卖超共计372.83亿台币。 本周国际重要经济数据和事件有： 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美 国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州经济俱乐部午餐会上发表讲话。 下周国际重要经济数据和事件有： 6月8日(一)：台湾5月进出口；美国6月就业趋势指标；中国5月进出口贸易数据；欧元 区6月Sentix投资者信心指数；德国4月工业生産、进出口及贸易收支；日本5月服务业景气 判断指数；美联储前主席沃克尔召开新闻发布会；美洲国际经济论坛(至11日)。 6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；中国5月工业生産者 价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)；日本5月消费者信心指数；日本5月国内企业物价 指数、4月机械订单；英国4月贸易收支；澳洲国民银行(NAB)5月企业信心指数；欧洲央行管 委利卡宁发表演说。 6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制 造业景气判断指数；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财 长讲话；新西兰央行政策会议；日本央行审议委员佐藤健裕发表演说。 6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值 ；中国5月工业增加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第 一季非农就业岗位修正值；澳洲5月就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持 续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。 6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者 物价指数(PPI)；欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.032 31.062 30.827-31.069 31.065 5.70 9.88 元太外汇经纪公司 31.030 31.060 30.827-31.065 31.065 3.04 4.68 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.010 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.105/-0.080 -0.095/-0.080 (完)