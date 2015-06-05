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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 16:51 BJT

台湾汇市：台币收盘小升，观望美国非农就业数据令交易清淡

* 收盘小升，观望美国非农就业结果交易清淡
    * 关注外资动向及区域韩元和日圆表现
    * 下周实质交易区间料在30.750-31.100

    路透台北6月5日 - 台币兑美元 周五小幅收升，市场观望今晚美国非农就业数
据公布，交易陷入清淡。汇银人士指出，尽管外资在台股的卖超金额近百亿台币，但在汇市
并未显着汇出，其动向仍待观察。
    
    他们表示，盘初外资稍有汇出，但午后非美货币走强，拉抬台币走势，不少美系外商银
也有汇入，全日外资的动向并不明显。此外，出口商逢30.900附近的美元卖压也颇踊跃，但
午后美元价格不好，卖压骤减。
    
    〞今天量很少，一部分也是在观望非农就业的结果。〞一位小型商银交易人士表示。
    
    他们认为，相较于上日的偏高成交量，今日汇市的交投意愿明显缩小。至于外资今日在
台股卖超近百亿台币，但外资汇出的力道明显小于上日。大型商银人士统计，周四外资汇出
金额约3亿美元。
    
    他们认为，除了非农就业数据之外，日圆和韩元的走势也是市场的关注重点，主要还是
日圆的疲弱走势将牵动韩元，韩元又会带弱台币，环环相扣之下，台币无法自外于北亚重要
货币的走势。
            
    美国周五将公布非农就业数据，此料将左右美国联邦储备理事会的升息时程，进而影响
国际美元走势。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日。
一个月美元/台币远汇 尾盘报30.840/30.860，上日收在30.880。 
    
    台币今日实质交易区间在30.827-30.919；上日交易区间在30.788-31.065。交易员预估
下周台币主要实质交易暂看在30.750-31.100。
    
    韩国股市周五收低，在该国爆发的中东呼吸综合征(MERS)疫情令人愈发担忧，打压了冒
险意愿。汇市方面，韩元兑美元  在本地收升0.3%，报1,111.1韩元，上日
收盘价为1,113.9。韩元本周周线收低0.3%，为连续第三周下滑。 

    台湾股市周五连续第六日收低，不过守稳9,325点附近的年线。 外资及陆
资在台股卖超99.32亿台币，连续六个交易日卖超共计372.83亿台币。 
    
    本周国际重要经济数据和事件有：      
    6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月
美国民间就业岗位；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美
国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州经济俱乐部午餐会上发表讲话。
    
    下周国际重要经济数据和事件有：      
     6月8日(一)：台湾5月进出口；美国6月就业趋势指标；中国5月进出口贸易数据；欧元
区6月Sentix投资者信心指数；德国4月工业生産、进出口及贸易收支；日本5月服务业景气
判断指数；美联储前主席沃克尔召开新闻发布会；美洲国际经济论坛(至11日)。  
    6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；中国5月工业生産者
价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)；日本5月消费者信心指数；日本5月国内企业物价
指数、4月机械订单；英国4月贸易收支；澳洲国民银行(NAB)5月企业信心指数；欧洲央行管
委利卡宁发表演说。        
    6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制
造业景气判断指数；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财
长讲话；新西兰央行政策会议；日本央行审议委员佐藤健裕发表演说。
    6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值
；中国5月工业增加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第
一季非农就业岗位修正值；澳洲5月就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持
续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检视报告；德国央行首席经济学家Jens
 Ulbrich发表讲话。    
    6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者
物价指数(PPI)；欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.032    31.062  30.827-31.069   31.065     5.70    9.88
                                                                         
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 美元/台币六个月期           -0.105/-0.080          -0.095/-0.080
 (完)

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