更新版 1-台湾债市：公债殖利率随美债收低，交投冷静待美非农业数据

* 市场静待美国非农就业数据，追价意愿薄弱交投趋冷 * 10年增额券殖利率弹幅料有限，银行接手买气强 * 下周104/9交易区间预估1.00%-1.05%；104/5R在1.55%-1.60% (文末新增下周国际重要经济事件和经济数据) 路透台北6月5日 - 台湾第二期10年增额券104/5R 发行前交易殖利率周五收跌；交易员指出 ，随着美债走低，加上美国非农业就业人口数据公布在即，市场观望气氛转趋浓厚，量缩殖利率收低。 交易员表示，因昨天多、空双方交投活络，殖利率虽随着美债下跌，但市场均在等待今晚将公布的非农数 据；此外下周也将标售五年期公债，变数在前令交投转趋清淡。 〞今天很冷清，殖利率下来了，大家没有追价意愿，成交量也跟着萎缩。〞大型公股银行交易员说。 但上述交易员指出，10年增额券104/5R殖利率若弹升到1.58%以上，来自大型公股银行和大型金融机构的 买盘就会进场；因此，预料下周殖利率弹幅不会太高，但走低的空间也将有限，将呈区间狭幅波动格局。 同时，五年券104/9 发行前交易殖利率今天也同步收低。票券公司交易员认为，台湾的资金 充裕，只要殖利率反弹上来买盘就会介入，短券的殖利率弹幅预料不大。 交易员预估，下周五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.05%；10年增额券104/5R 发行前交易殖利率暂看1.55%-1.60%。 美国长期公债收益率周四从八个月高位回落，跟随德债收益率跌势，市场人士称，今日公债价格上涨受技 术性因素驱动。美国10年期公债 收益率报2.312%，周三尾盘报2.368%。10年期公债收益率稍早触 及八个月高位2.425%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -1.55 1.0125 1.0125-1.0241 44.0 10 104/5R -1.69 1.5680 1.5680-1.5805 48.0 本周的全球重要经济事件和数据包括： 6月5日(五)：5月美国非农就业岗位；5月美国民间就业岗位；4月美国消费者信贷；美国纽约联储总裁杜 德利在明尼苏达州经济俱乐部午餐会上发表讲话。 下周的全球重要经济事件和数据包括： 6月8日(一)：台湾5月进出口；美国6月就业趋势指标；中国5月进出口贸易数据；欧元区6月Sentix投资者 信心指数；德国4月工业生産、进出口及贸易收支；日本5月服务业景气判断指数；美联储前主席沃克尔召开新 闻发布会；美洲国际经济论坛(至11日)。 6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；中国5月工业生産者价格指数(PPI)及居 民消费价格指数(CPI)；日本5月消费者信心指数；日本5月国内企业物价指数、4月机械订单；英国4月贸易收 支；澳洲国民银行(NAB)5月企业信心指数；欧洲央行管委利卡宁发表演说。 6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制造业景气判断指数 ；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财长讲话；新西兰央行政策会议；日本 央行审议委员佐藤健裕发表演说。 6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值；中国5月工业增 加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第一季非农就业岗位修正值；澳洲5月 就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检 视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。 6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者物价指数(PPI)； 欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5680 5 104/9 1.0125 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)