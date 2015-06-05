欧元债市：希腊公债收益率跳涨，因该国经济部长拒绝债权人提出的方案

希腊选择不偿付今日到期的一笔IMF贷款，而是像市场广泛预期的那样，将本月四笔总计16亿欧元的到期贷款一并在6月30日偿还。

希腊经济部长史塔沙基斯(George Stathakis)称，希腊有资金偿付周五到期的3亿欧元贷款，但选择不这样做。他称希腊不能接受国际债权人提出的新方案。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)面对着来自左翼支持者的怒火，他要求改变提案中的严苛条款。

“希腊拒绝...债权人的方案，意味着情况并不像人们本来预期的那样，现在面临一个更困难的局面。”德国商业银行分析师Christoph Rieger说道。

“显然，希腊通过将IMF贷款绑定在一起而赢得了更多时间，那么6月末就将是决定生死的最后时刻了，但整体看来，来自希腊方面的消息都很负面。”

希腊两年期公债收益率 跳升近2个百分点至24.4%，十年期公债收益率 上涨58个基点至11.4%。

德国十年期公债收益率 上涨7个基点至0.91%。（完）

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价