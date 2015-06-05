更新版 1-中国汇市：人民币跟随CNH小幅收低，大行结汇助尾市跌幅收窄

* 人民币收创近两周低位 * 境外看空人民币力量略占上风 * 大行结汇助尾市跌幅收窄 (新增收盘报价和评论) 路透上海6月5日 - 人民币兑美元即期 周五随中间价收跌，创近两周新低。 交易员称，受离岸人民币CNH走低带动，以及购汇盘借机打压，人民币汇价逼近6.21元的波 动区间下限，但尾市大行结汇助推人民币收窄跌幅。 他们并表示，境外看空人民币的力量略占上风，但大行结汇令人民币脱离早盘创下的逾 三周低点。目前新兴市场国家货币兑美元贬值与债券市场收益率上升是人民币面临的外部风 险。市场并静候稍晚公布的美国非农就业数据。 “日内毕竟还是美元购汇的需求大一点，包括境外USD/CNH，USD对其他亚洲货币最近都 涨得比较多。所以现在境外看人民币空的方向稍微多一点点，这样会影响到境内市场（美元 ）不容易下去。”一外资行交易主管说。 他并认为，人民币要打破目前的区间震荡局面关键还看中间价走势。虽然近期人民币与 国际美元 、欧元 走势呈现出一定的相关性，但幅度很小。人民币中间价不会因 美元指数的急速变动而大幅调低。若中间价跌至6.13-6.14，则说明央行对人民币贬值的容 忍度有所提升。 另一国有大行交易员指出，今日即期跟随离岸CNH波幅稍有扩大，但适逢周五且价格逼 近近期波动区间下限，午后人民币或会因为美元多头获利回吐而收复部分失地。 根据中国国家外汇管理局去年末发布的管理办法，银行结售汇综合头寸考核期限由日变 周，银行需令当周平均美元头寸符合外管局规定的上下限。操作空间的加大有助于扩大人民 币汇率的中长期波动。 而中国贸易顺差有望扩大，亦会支撑人民币汇率。路透综合约20家机构预测中值结果显 示，中国5月出口将维持疲弱但同比降幅料略收窄 ，因外需未有显着改善；5月进口同比降 幅亦有望缩小，主受进口价格上涨推动，但内需疲 弱下进口量难以大增；当月贸易顺差预 计仍将高企。 全球汇市方面，本周走势震荡的欧元周五稳定下来，美国月度非农就业报告出炉前，大 部分主要货币原地踏步。美国非农就业数据料提供美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年是 否升息的明确信号。 新兴汇市，印尼卢比兑美元周五改写17年新低，多数新兴亚币周线也可望收黑，主因受 美债收益率上升所打击。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2034 6.2010 -0.04% 中间价 6.1181 6.1164 -0.03% 成交额 142亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.50% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 85 6.2011 6.2096 2015年来即期升贬值幅度 0.01% 1年期美元/人民币掉期升水 1265 今日 上日 1年期NDF 6.2385/6.2435 6.2365 CNH即期 6.2058/6.2078 6.2043 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹； 审校 黄凯)