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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 16:50 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月5日

路透香港6月5日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:49时，1港元=0.79        
 992人民币          )                                                                
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为35.79
 %，高于上交易日收盘的32.84%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          5.32      6.62      1.00                
 建设银行                                          6.89      7.79      1.11                
 中国银行                                          4.70      5.16      1.14                
 农业银行                                          3.85      4.19      1.15                
 招商银行                                         19.99     25.05      1.00                
 中信银行                                          8.00      6.57      1.52                
 交通银行                                          8.13      7.80      1.30                
 民生银行                                         10.54     10.58      1.25                
 中国人寿                                         36.60     35.60      1.29                
 中国平安                                         86.95    111.20      0.98                
 中国太保                                         33.90     41.20      1.03                
 中信证券                                         31.89     30.90      1.29                
 新华人寿                                         63.69     48.35      1.65                
 海通证券                                         27.03     25.35      1.33                
 华能国际                                         12.17     10.50      1.45                
 大唐发电                                          8.75      4.36      2.51                
 华电国际                                          9.38      8.69      1.35                
 中煤能源                                          9.65      4.76      2.53                
 中国神华                                         23.09     19.10      1.51                
 中国石油                                         12.82      8.91      1.80                
 兖州煤业                                         17.43      7.14      3.05                
 中国石化                                          7.77      6.55      1.48                
 上海石化                                          9.54      3.82      3.12                
 中海油服                                         29.43     14.00      2.63                
 仪征化纤                                         10.35      3.77      3.43                
 中国铝业                                          9.87      4.52      2.73                
 江西铜业                                         28.18     15.02      2.35                
 洛阳钼业                                         18.66      6.83      3.42                
 紫金矿业                                          6.78      3.10      2.73                
 马钢股份                                          6.98      2.95      2.96                
 鞍钢股份                                          8.18      6.26      1.63                
 重庆钢铁                                          6.86      2.59      3.31                
 海螺水泥                                         26.83     32.60      1.03                
 洛阳玻璃                                         26.05      7.91      4.12                
 京城机电                                         14.68      5.81      3.16                
 中联重科                                         10.11      6.13      2.06                
 金隅股份                                         13.19      8.43      1.96                
 中国国航                                         12.25      9.06      1.69                
 东方航空                                          9.99      6.10      2.05                
 南方航空                                         10.70      8.00      1.67                
 中国远洋                                         13.73      5.50      3.12                
 中海集运                                          9.89      3.42      3.62                
 中集集团                                         28.96     21.90      1.65                
 中海发展                                         12.85      5.80      2.77                
 宁沪高速                                          9.83     10.88      1.13                
 深高速                                           10.65      6.53      2.04                
 成渝高速                                          8.86      3.77      2.94                
 皖通高速                                         17.65      8.45      2.61                
 广深铁路                                          8.57      5.05      2.12                
 中国南车                                         29.45     15.00      2.45                
 中国交建                                         20.94     13.28      1.97                
 中国铁建                                         25.28     14.84      2.13                
 中国中铁                                         22.64     10.46      2.71                
 长城汽车                                         47.97     45.45      1.32                
 比亚迪                                           79.49     52.70      1.89                
 广汽集团                                         14.40      7.77      2.32                
 青岛啤酒                                         56.32     50.75      1.39                
 白云山                                           45.03     31.10      1.81                
 新华制药                                         17.06      7.98      2.67                
 海信科龙                                         14.88      7.28      2.56                
 南京熊猫                                         29.40     10.42      3.53                
 晨鸣纸业                                         11.08      6.01      2.30                
 上海医药                                         28.73     24.65      1.46                
 中兴通讯                                         31.91     23.35      1.71                
 东方电气                                         29.85     17.08      2.18                
 潍柴动力                                         35.41     27.45      1.61                
 东北电气                                          8.99      3.23      3.48                
 广船国际                                         73.97     34.85      2.65                
 经纬纺机                                         27.04     12.32      2.74                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         18.31      7.04      3.25                
 北辰实业                                          8.01      3.60      2.78                
 创业环保                                         16.97      7.38      2.87                
 中国中冶                                         10.00      4.09      3.06                
 金风科技                                         24.86     18.78      1.65                
 丽珠                                             87.16     61.40      1.77                
 万科                                             15.57     20.40      0.95                
 郑煤机                                           16.99      6.86      3.10                
 大连港                                            9.72      3.97      3.06                
 山东墨龙                                         16.67      5.35      3.90                
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19                
 复星医药                                         37.80     32.15      1.47                
 光大银行                                          5.93      5.11      1.45                
 东江环保                                         74.22     47.25      1.96                
 上海电气                                         22.23      8.07      3.44                
 广发证券                                         28.09     24.30      1.45                
 华泰证券                                         29.63     25.55      1.45                
 
                                                                                                
                                                    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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