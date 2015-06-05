中国个股：上海机场决定建设浦东机场三期工程，总投资估算为201亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月5日 - 中国上海国际机场股份有限公司 周五稍晚公告称，根据上海市发改委批复，公司决定建设上海浦东国际机场三期扩建工程，总投资估算为201亿元人民币，建设资金由公司自筹解决。
该项目计划今年11月动工，建设周期为四年，新建站坪近机位61个、过夜机位16个及建设航站楼卫星厅等。该项目的设计目标是卫星厅建成后，浦东机场可满足年旅客吞吐量 8,000万人次的运行需求。
公告还指出，为确保工程建设质量，按期完成工程建设任务，上海机场决定委托母公司上海机场（集团）有限公司建设三期项目，包括工程建设前期准备工作以及工程项目招标、工程质量管理、经费管理、安全管理等，委托费用不超过2.08亿元。
上海机场周五收报32.20元，涨0.59元或1.87%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”