国际油市：伊朗石油部长称，多数OPEC成员国认为75美元是合理的油价

路透维也纳6月5日 - 伊朗石油部长尚甘尼周五表示，大多数石油输出国组织(OPEC)成员国都认为，每桶75美元是“合理”的油价。这是伊朗首次发表类似言论。伊朗是OPEC中立场最为强硬的成员国之一。

“我认为大多数OPEC成员国相信，每桶75美元左右的价格对买卖双方而言都是合理的，这个价位是合适的，”尚甘尼在OPEC维也纳会议开始前向记者表示。

伊拉克、安哥拉和委内瑞拉的石油部长本周也表示，他们认为每桶75-80美元的油价是合理的。