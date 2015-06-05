国际油市：伊朗石油部长称，多数OPEC成员国认为75美元是合理的油价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透维也纳6月5日 - 伊朗石油部长尚甘尼周五表示，大多数石油输出国组织(OPEC)成员国都认为，每桶75美元是“合理”的油价。这是伊朗首次发表类似言论。伊朗是OPEC中立场最为强硬的成员国之一。
“我认为大多数OPEC成员国相信，每桶75美元左右的价格对买卖双方而言都是合理的，这个价位是合适的，”尚甘尼在OPEC维也纳会议开始前向记者表示。
伊拉克、安哥拉和委内瑞拉的石油部长本周也表示，他们认为每桶75-80美元的油价是合理的。
尚甘尼还说，伊朗对当前的油价“不满意”。在1月触及每桶45美元的六年低点后，布兰特油价 已回升20美元/桶，但在本周下跌超过5%。7月原油期货周五略低于每桶62美元。(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”