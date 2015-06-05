香港金融：证监会决定立法以向香港以外地方的规管者提供监管协助

路透香港6月5日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五称，决定提出立法修订，以赋予证监会酌情权决定是否向香港以外地方的规管者提供监管协助，但以此方式取得的资料只可供作非执法用途。

证监会去年12月就有关条例修订进行公众谘询，今天发表谘询总结并决定提出立法修订，以便证监会能够按请求以特定形式，透过作出查讯及向持牌法团或其有连系法团取得某些纪录及文件，向香港以外地方的规管者提供监管协助。建议的监管协助将受现有及新的法律保障所规限。

该等建议亦将提升证监会与香港以外地方的规管者订立互惠监管安排的能力。这些安排包括相关监管资料的双向交流。

证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）表示，“建议使证监会可更严格地遵守国际规管标准，及更有效地监管在多个司法管辖区经营的持牌法团。”

“国际规管者的全球性监管合作十分重要，因为这有助规管者更有效地评估业界人士的财务及规管风险以及该等风险可能对投资者造成的影响。”他并称。

修订建议会给予证监会酌情权以决定是否向香港以外地方的规管者提供监管协助，但不会施加这方面的责任。以此方式取得的资料只可供作非执法用途。

相对于证监会现有收集资料的权力，该等建议仅属轻微的修订，亦不会改变现时有关法律专业保密权或免使自己入罪的特权的情况。（完）