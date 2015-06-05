中国经济：加强对国企权力资金密集部门监督，完善责任追究制度--中央深改组

路透北京6月5日 - 中国中央全面深化改革领导小组周五召开会议强调，要加强对国有企业权力集中、资金密集等重点部门的监督，并完善责任追究制度。

新华援引会议内容并称，会议同意海南省就统筹经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划等开展省域“多规合一”改革试点。

“加快形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系...”会议称，“加强对国有企业权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等重点部门、重点岗位和重点决策环节的监督。”

中央深改组会议并强调，要坚持党管干部原则，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

而针对目前矛盾问题多、改革攻坚难度大，深改组同意在海南省进行“多规合一”试点，可以灵活设置试点范围和试点层级，并鼓励地方和基层在教育、就业和医疗等方面积极探索。