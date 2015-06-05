中国新债：河北下周四招标16亿元地方债，为首批公开发行的专项债

路透上海6月5日 - 中国河北省周五公告，将于下周四(11日)招标发行总额16亿元人民币三期专项地方政府债券，此为首批公开发行的专项地方债。

上述债券计划发行规模中，三年期和五年期各为4.8亿元(各占30%)，七年为6.4亿元(占40%)。新世纪资信评估对上述债券评级均为AAA。

上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月11日下午14:30-15:10。6月12日开始发行并计息，6月16日发行结束。

标位限定上，投标标位区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

河北省还将于下周三(10日)招标发行总额470亿元四期一般地方债券，其中置换一般债券356亿元，新增一般债券114亿元。此外河北省周二定向发行了约128亿元地方债，含一般和专项债，其中专项地方债利率以国债五日均值定价，一般债券仅在国债五日均值基础上加5个基点(bp)。

此前公开发行的一般地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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