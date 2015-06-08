重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月1日-5日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周累计下跌0.08%，中间价则微升0.02%。本周人民币继续在区间内窄幅震荡，消息面极为清淡，客盘交投意愿不强，周三国际美元大幅下行依然未能提振做多人民币情绪，至周五早盘投机购汇盘一度推低汇价至近期波动下限附近，但显然当前汇价走势并不具备突破6.19-6.21元区间的条件，周五收盘人民币明显缩减跌幅。

公开市场操作: --中国央行公开市场连续第七周暂停操作。业内人士表示，央行近期加大PSL等结构性工具的使用，意在加强长期资金定向供给、引导融资成本下行；而短端的公开市场常规操作重启时机仍未到，正、逆回购均未到合适的时间窗口。

他们认为，央行在公开市场的持续静默，亦隐含了其对近月银行间流动性充盈、资金价格走低的认可。由于经济形势暂未见明显回升，货币政策应会继续保持适度宽松，加之步入6月银行半年度考核压力上升，央行短期重启正回购可能性不大。

债市: --中国银行间市场当周现券收益率先升后降，但整体波幅有限，周初受第二批地方债置换额度将出等消息的影响，供给担忧升温加剧卖压，不过随后央行再次进行PSL操作并降低利率提振市场情绪，收益率很快收复失地，后半周整体波幅收敛，周五则在IPO申购资金回流的助推下再度小幅走强；债市仍未打破震荡格局，短期关注经济数据及密集新债供给的影响。

票据: --中国票据市场转贴利率本周稳中变化有限。交易员表示，银行间资金面虽整体宽松，但是新股扰动下流动性泛滥局面仍稍有收敛，且半年末临近，多数机构交投积极性并不算高，六个月转贴年息基本较上周持稳。他们并预计，目前6月底市场对资金预期仍显谨慎，不排除转贴利率稳中小涨的可能性；但是考虑到中长期经济下行背景及央行PSL等操作来看，转贴价格长期下行仍是趋势。