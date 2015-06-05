香港金融：证监会“打虎英雄”施卫民将于9月离任，转投英国监管部门

路透香港6月5日 - 香港证监会周五称，其法规执行部执行董事施卫民（Mark Steward）将于9月离任，转投英国金融市场行为监管局出任同等职位。

施卫民因处理多个棘手案件从不手软，因而被外界喻为“打虎英雄”。

在施卫民2006年加入后，证监会一洗“无牙老虎”的形象，尤其在前摩根士丹利董事总经理杜军内幕交易案、雷曼迷债事件、要求上市三个月被揭造假的洪良国际向股东退回IPO款项、运用法定权力迫令跨大收益的中国金属再生资源清盘等案件上，彰显出强大执法力度。

同时，证监会对金融机构内部监控缺失亦不手软，此前法国巴黎证券因漏报交叉盘而遭证监会谴责法国巴黎证券并罚款1,100万港元，中国平安 的香港分支因犯有严重内部监控缺失及其他事项而被谴责及罚款600万港元。

施卫民强悍作风曾经惹来风波，据本地报章报导，香港政府于2009年与施卫民商讨续约时，有不少大型银行向当局施压要求“换人”，因施卫民处理雷曼迷债时不肯放生银行，硬要银行向投资者赔款，最终银行亦要妥协同意赔偿大部分迷债苦主。

证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）在声明中称，施卫民在效力证监会的九年期间充分运用了证监会的所有权力及一切可以行使的补救和制裁措施。

“这些举措现已成为证监会的固有运作模式，使我们能够以符合香港市场最佳利益的方式，及保障投资者权益的同时，在良好的执法往绩的基础上继续发展。”他并称。

施卫民的合约将于9月24日届满，证监会将会就替任人选展开全球招聘。（完）

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