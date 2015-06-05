表格：沪港通活跃股一览--6月5日

路透香港6月5日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 99.30 43.40 买入成交金额 42.70 28.23 卖出成交金额 56.60 15.77 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 132,601,726 344,187,196 476,788,922 2 中信证券 130,153,932 211,033,134 341,187,066 3 民生银行 255,143,274 83,226,272 338,369,546 4 光大银行 297,123,041 39,721,025 336,844,066 5 贵州茅台 138,871,903 188,170,539 327,042,442 6 招商银行 86,403,683 238,311,052 324,714,735 7 海螺水泥 13,363,527 283,789,236 297,152,763 8 江西铜业 5,788,239 264,996,651 270,784,890 9 工商银行 33,612,223 196,462,933 230,075,156 10 中国石油 77,228,358 110,618,466 187,846,824 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中广核电力 234,444,130 133,549,150 367,993,280 2 万达商业 191,534,220 22,288,205 213,822,425 3 阿里影业 96,459,000 86,139,300 182,598,300 4 人和商业 93,919,120 33,777,720 127,696,840 5 香港交易所 101,897,900 15,605,780 117,503,680 6 金山软件 39,283,350 65,564,900 104,848,250 7 中国中铁 64,755,460 21,060,860 85,816,320 8 深圳控股 72,026,580 10,971,300 82,997,880 9 国美电器 25,746,940 55,051,710 80,798,650 10 恒大地产 50,000,570 29,466,070 79,466,640 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)