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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 18:11 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月5日

路透香港6月5日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             99.30                       43.40
 买入成交金额                   42.70                       28.23
 卖出成交金额                   56.60                       15.77
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      132,601,726    344,187,196     476,788,922
 2                   中信证券      130,153,932    211,033,134     341,187,066
 3                   民生银行      255,143,274     83,226,272     338,369,546
 4                   光大银行      297,123,041     39,721,025     336,844,066
 5                   贵州茅台      138,871,903    188,170,539     327,042,442
 6                   招商银行       86,403,683    238,311,052     324,714,735
 7                   海螺水泥       13,363,527    283,789,236     297,152,763
 8                   江西铜业        5,788,239    264,996,651     270,784,890
 9                   工商银行       33,612,223    196,462,933     230,075,156
 10                  中国石油       77,228,358    110,618,466     187,846,824
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中广核电力      234,444,130    133,549,150     367,993,280
 2                 万达商业        191,534,220     22,288,205     213,822,425
 3                 阿里影业         96,459,000     86,139,300     182,598,300
 4                 人和商业         93,919,120     33,777,720     127,696,840
 5                 香港交易所      101,897,900     15,605,780     117,503,680
 6                 金山软件         39,283,350     65,564,900     104,848,250
 7                 中国中铁         64,755,460     21,060,860      85,816,320
 8                 深圳控股         72,026,580     10,971,300      82,997,880
 9                 国美电器         25,746,940     55,051,710      80,798,650
 10                恒大地产         50,000,570     29,466,070      79,466,640
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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