国际油市：亚洲航煤现货价差下跌，因供给充足但需求不旺

路透新加坡6月5日 - 亚洲航煤现货价差周五下滑，行业人士表示供 给充足，与此同时经济低迷导致航煤需求减少。 路透数据显示，航煤现货价差下跌0.05美元至每桶较新加坡报价贴水 0.65美元。 马来西亚的Petronas出售6月末的航煤船货，加重了亚洲地区供给过 剩的态势。国际航空运输协会在其月度客运量报告中称，4月全球航空运 输需求增长5.9%，但目前进入北半球传统旺季之际，市场情况好坏参半。 “美国第一季表现意外低迷，欧元区持续疲弱，而且亚太地区贸易活 动放缓。面对这三重负面经济消息时，强劲的航空运输需求能持续多久， 还有待观察，”国际航空运输协会总干事汤彦麟(Tony Tyler)称。 交易员表示，印尼的Pertamina以每桶较新加坡报价贴水0.25美元的 价格，买入40万桶含硫0.35%的柴油，船期是6月17-19日。 一位交易员说，在海湾地区，Emarat可能购入6万吨7月初的航煤，卖 家是Aramco Trading，但尚不能确认。 新加坡现货市场上，道达尔以每桶较6月19-25日均价贴水0.40美元的 价格，从维多购入15万桶船期为6月20-24日、含硫500ppm的柴油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)