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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 19:17 BJT

国际油市：亚洲航煤现货价差下跌，因供给充足但需求不旺

路透新加坡6月5日 - 亚洲航煤现货价差周五下滑，行业人士表示供
给充足，与此同时经济低迷导致航煤需求减少。
    
    路透数据显示，航煤现货价差下跌0.05美元至每桶较新加坡报价贴水
0.65美元。
    
    马来西亚的Petronas出售6月末的航煤船货，加重了亚洲地区供给过
剩的态势。国际航空运输协会在其月度客运量报告中称，4月全球航空运
输需求增长5.9%，但目前进入北半球传统旺季之际，市场情况好坏参半。
    
    “美国第一季表现意外低迷，欧元区持续疲弱，而且亚太地区贸易活
动放缓。面对这三重负面经济消息时，强劲的航空运输需求能持续多久，
还有待观察，”国际航空运输协会总干事汤彦麟(Tony Tyler)称。
    
    交易员表示，印尼的Pertamina以每桶较新加坡报价贴水0.25美元的
价格，买入40万桶含硫0.35%的柴油，船期是6月17-19日。
    
    一位交易员说，在海湾地区，Emarat可能购入6万吨7月初的航煤，卖
家是Aramco Trading，但尚不能确认。
    
    新加坡现货市场上，道达尔以每桶较6月19-25日均价贴水0.40美元的
价格，从维多购入15万桶船期为6月20-24日、含硫500ppm的柴油。(完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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