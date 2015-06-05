马来西亚期市：棕榈油期货收高，录得四个月来最大单周升幅

路透吉隆坡6月5日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，逆转早盘的跌 势，得益于技术面利多，此外还有马币低迷带来的支撑。 豆油市场的涨势本周推动棕榈油升至三个月高位2,349马币，此前美 国提升生物柴油目标，暗示在生物柴油领域对大豆油、菜籽油和玉米油的 使用量将增多。 而美国和中国豆油价格下滑、原油价格下跌之后，棕榈油涨势消退。 不过交易员表示，对于马币将继续下滑的预期，给棕榈油市场托底。 8月棕榈油期货 收高0.9%至每吨2,340马币，本周累计上涨4 .6%，创下2月初以来最大周度升幅。 总成交量为54,179口，远高于日均值35,000口。 “即便库存仍然高企，在看到上周棕榈油和豆油上扬后，市场人气还 是从悲观向乐观转变，”一家外国大宗商品经纪商的交易员说，并表示技 术买盘仍然提供支撑。 周五公布的路透调查显示，5月马来西亚棕榈油库存可能下降2.4%至2 14万吨，出口可能飙升近40%，或录得八年半来最大月度升幅。 一位交易员表示，未来几个交易日棕榈油或保持在2,250-2,350马币 之间。 路透技术分析师王涛表示，棕榈油或再度测试阻力位2,322马币，很 有可能升破这一水准，并进一步升至下一道阻力位2,346马币。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 徐文焰)