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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，录得四个月来最大单周升幅

路透吉隆坡6月5日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，逆转早盘的跌
势，得益于技术面利多，此外还有马币低迷带来的支撑。
    
    豆油市场的涨势本周推动棕榈油升至三个月高位2,349马币，此前美
国提升生物柴油目标，暗示在生物柴油领域对大豆油、菜籽油和玉米油的
使用量将增多。
    
    而美国和中国豆油价格下滑、原油价格下跌之后，棕榈油涨势消退。
不过交易员表示，对于马币将继续下滑的预期，给棕榈油市场托底。
    
    8月棕榈油期货 收高0.9%至每吨2,340马币，本周累计上涨4
.6%，创下2月初以来最大周度升幅。

    总成交量为54,179口，远高于日均值35,000口。

    “即便库存仍然高企，在看到上周棕榈油和豆油上扬后，市场人气还
是从悲观向乐观转变，”一家外国大宗商品经纪商的交易员说，并表示技
术买盘仍然提供支撑。
    
    周五公布的路透调查显示，5月马来西亚棕榈油库存可能下降2.4%至2
14万吨，出口可能飙升近40%，或录得八年半来最大月度升幅。
    
    一位交易员表示，未来几个交易日棕榈油或保持在2,250-2,350马币
之间。
    
    路透技术分析师王涛表示，棕榈油或再度测试阻力位2,322马币，很
有可能升破这一水准，并进一步升至下一道阻力位2,346马币。(完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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