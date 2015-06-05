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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 19:10 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因供应充裕

路透新加坡6月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下滑，脱离此前触及
的两周高位，交易员称因来自欧洲的供应量预计将保持较高水平；不过汽
油需求将限制跌幅。
    
    路透数据显示，石脑油裂解价差周五下降5.16美元，至每吨87.63美
元的逾一周低位。
    
    “目前多空因素同时存在。汽油表现强劲，但由于设备维护已经结束
，欧洲和印度的供应也很充足，”一名新加坡的石脑油交易员表示。
    
    印度石油公司(IOC)求售2.8-3万吨7月6-8日从Dahej发货的石脑油。
此次标售将于6月12日结束。
    
    除了生产石化产品，石脑油还可用于生产重整油，进行汽油成品的配
制。
    
    新加坡现货市场没有达成石脑油交易，但达成三笔汽油交易。
    
    中石油以每桶80.78美元的价格向维多出售5万吨95号汽油，船期为6
月23-27日。
    
    联合石化以每桶78.30美元的价格从道达尔购入5万吨92号汽油，7月1
-5日装船。
    
    P66以每桶78.60美元的价格售予中石油5万吨92号汽油，船期为6月20
-24日。(完)
      
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
COc1>
    亚洲燃料油            亚洲柴油              [MDIS
/ACN]
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    产油国官方售价英文原文   

 (编译 徐文焰；审校 王洋)

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