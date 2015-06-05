国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因供应充裕

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡6月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下滑，脱离此前触及 的两周高位，交易员称因来自欧洲的供应量预计将保持较高水平；不过汽 油需求将限制跌幅。 路透数据显示，石脑油裂解价差周五下降5.16美元，至每吨87.63美 元的逾一周低位。 “目前多空因素同时存在。汽油表现强劲，但由于设备维护已经结束 ，欧洲和印度的供应也很充足，”一名新加坡的石脑油交易员表示。 印度石油公司(IOC)求售2.8-3万吨7月6-8日从Dahej发货的石脑油。 此次标售将于6月12日结束。 除了生产石化产品，石脑油还可用于生产重整油，进行汽油成品的配 制。 新加坡现货市场没有达成石脑油交易，但达成三笔汽油交易。 中石油以每桶80.78美元的价格向维多出售5万吨95号汽油，船期为6 月23-27日。 联合石化以每桶78.30美元的价格从道达尔购入5万吨92号汽油，7月1 -5日装船。 P66以每桶78.60美元的价格售予中石油5万吨92号汽油，船期为6月20 -24日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”