国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因供应充裕

路透新加坡6月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下滑，脱离此前触及 的两周高位，交易员称因来自欧洲的供应量预计将保持较高水平；不过汽 油需求将限制跌幅。 路透数据显示，石脑油裂解价差周五下降5.16美元，至每吨87.63美 元的逾一周低位。 “目前多空因素同时存在。汽油表现强劲，但由于设备维护已经结束 ，欧洲和印度的供应也很充足，”一名新加坡的石脑油交易员表示。 印度石油公司(IOC)求售2.8-3万吨7月6-8日从Dahej发货的石脑油。 此次标售将于6月12日结束。 除了生产石化产品，石脑油还可用于生产重整油，进行汽油成品的配 制。 新加坡现货市场没有达成石脑油交易，但达成三笔汽油交易。 中石油以每桶80.78美元的价格向维多出售5万吨95号汽油，船期为6 月23-27日。 联合石化以每桶78.30美元的价格从道达尔购入5万吨92号汽油，7月1 -5日装船。 P66以每桶78.60美元的价格售予中石油5万吨92号汽油，船期为6月20 -24日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)