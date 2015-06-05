东南亚股市：印尼股市反弹收高，泰国股市收在1,500点上方

路透曼谷6月5日 - 大多数东南亚股市周五反弹收高，印尼股市扳回跌幅，因尾盘时段投资者买入银行股。而本土共同基金的买盘扶助泰国股市收在1,500点上方。

印尼股市指标股指 收高0.09%，将周度跌幅削减至2.2%，为该地区表现最差的股市。Bank Negara Indonesia 收高0.4%，盘初曾走跌。

印尼卢比兑美元 周五触及17年新低，促使投资者削减风险仓位，因担心公司的生产成本会受到影响，进而损及企业获利。

泰国股市 上涨1.1%至1,507.37点，创下5月25日以来最高。Airports of Thailand 攀升1.7%至逾三个月最高，券商表示因旅游业形势乐观提振其获利前景。

Tisco Securities资深策略师Viwat Techapoonphol说：“许多绩优股低配，因市场过于悲观。指标SET指数技术上已走过底部，投资者依此再度买入。”

交易所数据显示，本土机构连续第三日买入，总计买入53亿泰铢，抵消了外资和散户的卖超。

本周SET指数上涨0.8%，抹去了周初的跌幅。泰国央行6月10日将举行政策会议，一些经济学家预测将降息25个基点。

新加坡股市 、马来西亚股市 、菲律宾股市 都连续第三周下滑，跌幅分别为1.7%、0.13%和0.7%。