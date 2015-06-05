国际油市：亚洲燃料油抢购潮仍在继续，升水达到六个月高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡6月5日 - 亚洲现货燃料油买盘周五保持活跃，对现货船货的大量买盘持续不断，帮助提升燃料油升水达到六个月高位。
燃料油价格升水已连续10个交易日上涨。
周五共有34万吨燃料油成交，不及周四创纪录的72.6万吨，但仍远高于约8万吨的5月日均值。
6月迄今已有215万吨燃料油成交，较5月全月成交量高出20%，有望赶上2013年10月创下的超过300万吨的成交纪录。
路透计算显示，燃料油成交价较新加坡现货报价升水介于每吨5.2-8.2美元。周四的升水介于5-7.8美元。
而船用燃料油价格通常是高于燃料油船货的。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”