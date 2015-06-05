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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 19:44 BJT

国际油市：亚洲燃料油抢购潮仍在继续，升水达到六个月高位

路透新加坡6月5日 - 亚洲现货燃料油买盘周五保持活跃，对现货船货的大量买盘持续不断，帮助提升燃料油升水达到六个月高位。

燃料油价格升水已连续10个交易日上涨。

周五共有34万吨燃料油成交，不及周四创纪录的72.6万吨，但仍远高于约8万吨的5月日均值。

6月迄今已有215万吨燃料油成交，较5月全月成交量高出20%，有望赶上2013年10月创下的超过300万吨的成交纪录。

路透计算显示，燃料油成交价较新加坡现货报价升水介于每吨5.2-8.2美元。周四的升水介于5-7.8美元。

而船用燃料油价格通常是高于燃料油船货的。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)

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