欧元债市：希腊公债收益率上升，因该国拒绝债权人提出的方案

路透伦敦6月5日 - 希腊及欧元区低评级公债收益率周五上扬，此前希腊拒绝债权人对改革换现金协议提出的方案。

希腊推迟偿还周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)贷款，且一希腊副部长称希腊可能要提早大选，以解决和债权人债务磋商出现的僵局。

德国央行周五上调该国今明两年经济增长预估，称就业市场强劲和薪资大幅上调让劳动者受益。 这正面消息提振投资者对较广泛欧元区经济可能好转，支撑公债收益率上升的观点。

希腊两年期公债 收益率急升约3个百分点，至逾25%，为该公债在去年7月发售来的最高位，10年期希腊公债 收益率跳涨82个基点，报11.61%。

“(希腊)拒绝债权人的建议暗示目前我们的处境比人们希望看到的更艰难，”德国商业银行策略师Christoph Rieger说。

“显然希腊将(多笔)IMF贷款改为一次过偿还争取了一些时间，现在6月底的还款期限变得生死攸关，但整体希腊消息负面。”

希腊选择推迟偿还本周到期的一笔IMF贷款，将本月四笔到期的总计16亿欧元贷款一次过在6月30日还清，这是市场预料之中。

10年期葡萄牙 、意大利 和西班牙公债 收益率上升6-8个基点，分别报2.94%、2.21%和2.19%，接近周四触及的数个月高位。

10年期德债 收益率上升2个基点，报0.86%，此前德国央行公布上调经济预估和通胀预估，且西班牙公布的工业数据强劲。10年期德债收益率仍低于周四触及的八个月高位0.998%。