金属期市：期铜触及六周低位后反弹收高，因库存减少带动

* LME库存减少削弱对今年市场供应过多的担忧

* 美国就业数据强劲提振对美国9月升息的预期

路透伦敦6月5日 - 期铜周五从盘中低点反弹收高，库存减少抵销美元走强，以及对中国预料中的季节性需求减少的担忧。中国需求忧虑拖累铜价稍早跌至六周低位。

伦敦金属交易所(LME)数据显示，铜库存下降至315,125吨，为3月初来最低水平，且进一步削弱市场对今年铜市供应过剩规模将创纪录的预期。

中国需求最强的一季已过了其高峰，工厂正准备在夏季降低生产。但一些分析师认为，铜库存减少反映出，需求实际上可能不一定那么低迷。

“我们总体看法是，未来几个月铜市基本面不会大幅走软。LME库存至少在6、7月减少。”渣打银行金属分析师Nicholas Snowdon说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至4月23日来最低5,885美元，之后抹去跌幅，收升0.4%，报5,937美元，连续第三周周线收低。

美元兑一篮子货币上涨，因美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国经济的增长势头，并且增强了9月升息的前景。

期铝 收涨0.4%，报每吨1,750.50美元，稍早触及逾一年最低1,726美元。

期镍 收涨1.7%，报每吨13,175美元，因预计中国将最终购买精炼镍，，因其矿石库存下降。

期铅 收低1.3%，报每吨1,902美元，因市场认为，在供应充足的情况下，铅价在今年3月至4底的涨势过度。

期锌 收跌0.6%，报每吨2,130美元，期锡 收低1%，报每吨15,300美元，稍早触及4月21日来最低15,185美元。(完)

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