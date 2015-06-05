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市场报道 | 2015年 6月 6日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，受获利了结打压

路透芝加哥6月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，
交易商称，因在大豆触及5月19日来最高后有获利了结。
    
    美国中西部地区广泛地区未来天气温和，为大豆市场增加压力。
    
    本周，近月大豆期货合约上涨0.5%。
    
    CBOT-豆油期货 周五上涨，触及去年8月11日来最高水平，受原
油价格上涨支撑。
    
    豆粕下跌，指标7月豆粕合约 早盘上涨，但未能升穿周四高位
，之后由升转跌。
    
    本周豆粕期货 下滑0.1%，豆油期货 劲涨4.2%，豆油在过
去五周中有四周上升。

    7月大豆合约 收跌8-3/4美分，报9.37-3/4美元。
    
    7月豆粕期货 收低0.8美元，报304.9美元。
    
    7月豆油期货 收涨0.25美分，报34.78美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为244,736口，豆粕为107,566口，豆油为14
9,029口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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