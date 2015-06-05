芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，受获利了结打压

路透芝加哥6月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交易商称，因在大豆触及5月19日来最高后有获利了结。 美国中西部地区广泛地区未来天气温和，为大豆市场增加压力。 本周，近月大豆期货合约上涨0.5%。 CBOT-豆油期货 周五上涨，触及去年8月11日来最高水平，受原 油价格上涨支撑。 豆粕下跌，指标7月豆粕合约 早盘上涨，但未能升穿周四高位 ，之后由升转跌。 本周豆粕期货 下滑0.1%，豆油期货 劲涨4.2%，豆油在过 去五周中有四周上升。 7月大豆合约 收跌8-3/4美分，报9.37-3/4美元。 7月豆粕期货 收低0.8美元，报304.9美元。 7月豆油期货 收涨0.25美分，报34.78美分。 今日CBOT大豆预估成交量为244,736口，豆粕为107,566口，豆油为14 9,029口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)