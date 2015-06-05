南非汇市：兰特因美元走强触及13年半低位，静待南非信用评级评估结果

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透约翰内斯堡6月5日 - 南非兰特兑美元周五触及13年半低位，因在惠誉周五公布该国信用评级评估结果前，投资者惴惴不安，且美国就业数据强劲提振美元上涨。
汤森路透数据显示，兰特兑美元下跌至2001年12月来最低12.6600兰特。1528 GMT，兰特兑美元报12.5620，较周四纽约汇市收盘价下跌1.4%。
美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国经济的增长势头，并且增强了9月升息的前景。
兰特本周承压，因市场人士静待惠誉周五公布南非信用评级评估结果。
惠誉将在周五傍晚公布评估结果。惠誉在3月时表示，可能在6月下调南非信用评级，因该国经济增长疲弱。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。