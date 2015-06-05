南非汇市：兰特因美元走强触及13年半低位，静待南非信用评级评估结果

路透约翰内斯堡6月5日 - 南非兰特兑美元周五触及13年半低位，因在惠誉周五公布该国信用评级评估结果前，投资者惴惴不安，且美国就业数据强劲提振美元上涨。

汤森路透数据显示，兰特兑美元下跌至2001年12月来最低12.6600兰特。1528 GMT，兰特兑美元报12.5620，较周四纽约汇市收盘价下跌1.4%。

美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国经济的增长势头，并且增强了9月升息的前景。

兰特本周承压，因市场人士静待惠誉周五公布南非信用评级评估结果。