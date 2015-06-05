国际油市：油价大涨2%，在早盘因美元和OPEC决定而大幅波动

* 油价尾盘上涨，稍早油市极度波动

* 布兰特原油和美国原油本周下跌

* 在原油供应过多的情况下，OPEC维持原油产量目标不变

* 美元因就业报告而上涨，起初令油价缩减升幅

路透纽约6月5日 - 油价周五大涨2%，为三日来首次上升，尽管石油输出国组织(OPEC)决定产量目标不变，将导致原油供应过多的情况加剧。

美元上涨没有阻止布兰特原油和美国原油尾盘走高，尽管限制油价在稍早的涨幅，油市今日交投震荡。

“我估计，一些人希望在周末前解除原油空头头寸，在下周再建立空头。否则，在今日OPEC承诺将向油市提供更多原油供应的情况下，油价怎可能这样上涨呢？”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir表示，他看空油价。

沙特石油部长称，OPEC决定维持石油产出上限不变。

在OPEC决定公布后，油价马上走高，因油市多头尝试扳回自周三录得的损失。布兰特和美国原油在过去两日各下跌约3%，因交易商预早建立仓位，押注OPEC将不会减产。

美元急升，因5月美国非农报告强于预期。美元走高向油价施压。原油下挫逾1美元，布兰特原油触及七周低位，尾盘油价转升，今日油市交投极度波动。

“就业报告超预期且带动美元急升，打压油价的涨势，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

“但同时，多头本已对冲OPEC不减产的决定，故油价在过去两日下跌后释然上涨。”

布兰特原油 收高1.28美元，或2.1%，报每桶63.31美元，此前跌至4月16日来最低60.94美元。本周大跌3.6%。

美国原油 跳涨1.13美元，或约2%，收报每桶59.13美元，日低在56.83美元。本周下挫2%。

近月美国原油合约较次月合约贴水CLc1-CLc2走宽至一周最阔水平，因在OPEC公布决定后，对供应过多的忧虑加重。(完)