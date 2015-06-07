版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 7日 星期日 09:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 90.71 +0.12 +0.13 2032346

京东 35.67 +1.55 +4.54 21242822

新浪 56.08 +3.67 +7.00 5151850

搜狐 68.92 +1.19 +1.76 637370

网易 145.59 +2.41 +1.68 1426687

百度 205.89 +1.57 +0.77 2993192

台湾

台湾积体电路 22.86 -0.12 -0.52 2989633

联电 2.16 -0.01 -0.46 161659

日月光 6.77 +0.09 +1.35 263776

矽品精密 7.53 -0.03 -0.40 850311

和信超媒体 0.72 -0.02 -3.02 73085

友达 5.10 -0.03 -0.58 205178

中华电信 30.98 -0.15 -0.48 18456

台湾国际航电 45.62 +0.13 +0.27 1267619

香港

中国移动 65.99 -0.07 -0.11 201164

中国联通 17.03 +0.01 +0.06 79097

中国电信 66.37 -0.32 -0.48 7909

中芯国际 5.46 -0.01 -0.18 5902

电讯盈科 6.25 -0.03 -0.48 318

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张若琪 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐