《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 90.71 +0.12 +0.13 2032346
京东 35.67 +1.55 +4.54 21242822
新浪 56.08 +3.67 +7.00 5151850
搜狐 68.92 +1.19 +1.76 637370
网易 145.59 +2.41 +1.68 1426687
百度 205.89 +1.57 +0.77 2993192
台湾
台湾积体电路 22.86 -0.12 -0.52 2989633
联电 2.16 -0.01 -0.46 161659
日月光 6.77 +0.09 +1.35 263776
矽品精密 7.53 -0.03 -0.40 850311
和信超媒体 0.72 -0.02 -3.02 73085
友达 5.10 -0.03 -0.58 205178
中华电信 30.98 -0.15 -0.48 18456
台湾国际航电 45.62 +0.13 +0.27 1267619
香港
中国移动 65.99 -0.07 -0.11 201164
中国联通 17.03 +0.01 +0.06 79097
中国电信 66.37 -0.32 -0.48 7909
中芯国际 5.46 -0.01 -0.18 5902
电讯盈科 6.25 -0.03 -0.48 318
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张若琪 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”