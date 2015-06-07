欧洲金融：欧洲央行拟2016年对银行进行新一轮体质检测--报纸引述官员

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透柏林6月7日 - 德国周日世界报引述欧元区银行业单一监督机构主管努伊报导称，欧元区的银行2016年料应迎接新一轮体质检测，其并表示希腊的银行仍有偿付能力。
欧洲的银行业者去年接受了体质检测，以便在欧洲央行接手监管欧元区规模最大的银行之际，帮助金融体系更能应对经济危机。
体质检测是迈向进一步协调控制欧元区金融体系的第一步。欧盟执委会正计划为欧盟建立涵盖范围更广的资本市场联盟。
“明年还有一次公开的整体(银行)体质检测。”努伊告诉德国周日世界报。
“但受影响的银行少于我们直接监督的123家银行。”她并称，欧洲央行正定期就若干议题进行较小规模的检测。
努伊在该报访问时重申，她评估希腊的银行业者仍有偿付能力。
“过去几年，希腊的银行监督机构为重组并调整金融业，做得很好。”她并称希腊银行业者以往从未像目前这样，对“艰难时期”做好那么多的准备。
她这番评论很重要，因为只有具偿付能力的银行，才有获得央行紧急融资的资格。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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