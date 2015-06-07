中国社会：“东方之星”沉船事故遇难人数升至431人，失踪11人

路透北京6月7日 - 中国中央电视台周日报导，截至7日11时，“东方之星”客船翻沉事件中遇难者人数上升至431人，有14人生还，仍有11人下落不明。

央视之前亦报导，沉船调查准备工作已经展开，目前已经开始对被救起的船员、船长、轮机长的讯问。

中共中央政治局周四召开常委会议，要求继续做好人员搜救和伤员救治，并严肃认真开展事件原因调查，坚持以事实为依据，不放过一丝疑点，彻底查明事件原因。

此外，长江航务管理局也针对涉事重庆东方轮船公司发出紧急通知，要求立即对公司及其所属船舶开展全面自查自纠，对其所属“东方之珠”轮实施停航检查。

周一(6月1日)晚间约21时28分，一艘从南京驶往重庆的客船在长江中游湖北监利水域突遇龙卷风发生翻沉，事故船上共有456人，其中旅客405人，船员46人，导游五人。