金砖国家：6月5日股汇市收盘纵览

路透6月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月5日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.6%或5.91点，报982.14点。

中国股市：沪综指收升1.5%续创逾七年新高，打新资金回流助大盘冲破5,000点

中国汇市：人民币跟随CNH小幅收低，大行结汇助尾市跌幅收窄

香港股市：收盘下滑，因希腊援助协议存在变数且美就业报告发布在即

============================================================================

巴西股市：指标Bovespa指数 收跌1.03%，报52,973.37点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元下跌，因美国非农就业报告较预期强劲，提升美联储今年升息的预期，进而使得高收益率的新兴市场货币吸引力下降。雷亚尔兑美元 收报3.1499/06，上交易日收报3.1326/47。

============================================================================

南非股市：回升，因兰特跌至逾13年低点，提振了大宗商品股。投资人认为这些个股可望因兰特贬值受惠。指标Top-40指数 收高0.89%，至45,993.24点。大盘综合指数 升0.72%，报51,694.25点。

南非汇市：兰特因美元走强触及13年半低位，静待南非信用评级评估结果

=========================================================================

印度股市：NSE指数连续第五天下挫，并创三年半以来单周最大跌幅，因对央行今年不会再降息的担忧损及人气。指标BSE指数 收跌0.17%，报26,768.49点，本周下挫3.81%，为2014年12月以来单周最大跌幅。NSE指数 跌0.2%，报8,114.70点，周线下滑3.78%，创2011年12月以来单周最大跌幅。

印度汇市：卢比兑美元 收高，创5月14日以来单日最高升幅，受出口商美元卖盘的扶助。卢比兑美元收报63.75/63.76，上日收报64.00/64.01。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 近持平，报922.670点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.29%，报500.70点。