全球汇市：最近一周美元净多仓规模升至4月底以来最高--CFTC/路透

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月5日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第二周增持美元多头仓位，多仓规模升至逾一个月最高位 。
6月2日止当周，美元净多仓升至341.5亿美元，此前一周为299.4亿美元。这是四周以来美元净多仓规模首次超过300亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
与此同时，欧元的净空仓降至165,512口，上周为171,740口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
6月2日当周
日圆(12,500,000日圆为1口) -85,693 (净空仓)
欧元(125,000欧元为1口) -165,512 (净空仓)
英镑(62,500英镑为1口) -25,658 (净空仓)
加元(100,000加元为1口) -1,025 (净空仓)
瑞郎(125,000瑞郎为1口) 8,369 (净多仓)
澳元(100,000澳元为1口) -13,256 (净空仓)(完)
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全部现汇报价 (编译 白云; 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”