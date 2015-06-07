欧洲政经：欧洲议会议长警告希腊，债务协商失败的后果会很严重

路透柏林6月7日 - 欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)接受德国周日世界报访问时，敦促希腊接受国际债权人对以改革换现金协议的提议，他并警告希腊，若未能达成协议，将带来“严重”后果。

舒尔茨对德国周日世界报表示，欧盟愿意与希腊政府妥协，并补充称，债权人在债务协商中已经做出了让步。

“我只能警告希腊政府，不要拒绝对他们伸出的援手，”舒尔茨说。“时间逐渐流逝，后果会很严重。”

希腊总理齐普拉斯已经拒绝了债权人提出的援助条件，这所造成的僵局有可能将希腊推向违约并被迫退出欧元区。

舒尔茨说，齐普拉斯及其所在的左翼激进联盟党(Syriza)应该要认识到他们不仅要对选民负责，也要对自己的国家和欧盟负责。(完)