欧洲政经：欧洲议会议长警告希腊，债务协商失败的后果会很严重

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透柏林6月7日 - 欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)接受德国周日世界报访问时，敦促希腊接受国际债权人对以改革换现金协议的提议，他并警告希腊，若未能达成协议，将带来“严重”后果。
舒尔茨对德国周日世界报表示，欧盟愿意与希腊政府妥协，并补充称，债权人在债务协商中已经做出了让步。
“我只能警告希腊政府，不要拒绝对他们伸出的援手，”舒尔茨说。“时间逐渐流逝，后果会很严重。”
希腊总理齐普拉斯已经拒绝了债权人提出的援助条件，这所造成的僵局有可能将希腊推向违约并被迫退出欧元区。
舒尔茨说，齐普拉斯及其所在的左翼激进联盟党(Syriza)应该要认识到他们不仅要对选民负责，也要对自己的国家和欧盟负责。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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