全球商品：伊朗希望俄罗斯下周开始与伊进行石油换商品贸易--Fars

路透迪拜6月7日 - 伊朗法斯通讯社(Fars)援引该国石油部长尚甘尼报导称，按照一项外界期待已久的石油换商品协议，俄罗斯将从下周起开始进口伊朗原油，这离两国开始协商这个问题已有一年多时间。

克林姆林宫4月时曾宣布俄罗斯已开始实施这个协议，根据安排，伊朗每天最多向俄罗斯出口50万桶原油，换取等值的俄罗斯商品，但交易商当时表示，他们并没有看到任何相关迹象。

“俄罗斯将从本周开始进口伊朗原油，”法斯通讯社援引尚甘尼在周六晚间发表的言论称。

“我们与俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在维也纳达成了协议，俄罗斯每日将以现金购买不少于50万桶的伊朗原油，然后伊朗再用这些现金从俄罗斯购买商品，比如钢铁、小麦和油品等。”

自2012年西方大国对伊朗实施制裁以来，伊朗的原油日出口量已减少一半以上，至约110万桶。

伊朗和包括俄罗斯在内的六大国于4月初达成过渡协议，目前正努力在本月底达成最后协议，届时有可能取消制裁。(完)