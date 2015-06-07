全球商品：伊朗希望俄罗斯下周开始与伊进行石油换商品贸易--Fars

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透迪拜6月7日 - 伊朗法斯通讯社(Fars)援引该国石油部长尚甘尼报导称，按照一项外界期待已久的石油换商品协议，俄罗斯将从下周起开始进口伊朗原油，这离两国开始协商这个问题已有一年多时间。
克林姆林宫4月时曾宣布俄罗斯已开始实施这个协议，根据安排，伊朗每天最多向俄罗斯出口50万桶原油，换取等值的俄罗斯商品，但交易商当时表示，他们并没有看到任何相关迹象。
“俄罗斯将从本周开始进口伊朗原油，”法斯通讯社援引尚甘尼在周六晚间发表的言论称。
“我们与俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在维也纳达成了协议，俄罗斯每日将以现金购买不少于50万桶的伊朗原油，然后伊朗再用这些现金从俄罗斯购买商品，比如钢铁、小麦和油品等。”
自2012年西方大国对伊朗实施制裁以来，伊朗的原油日出口量已减少一半以上，至约110万桶。
伊朗和包括俄罗斯在内的六大国于4月初达成过渡协议，目前正努力在本月底达成最后协议，届时有可能取消制裁。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”