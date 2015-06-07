日韩经济指标预测--6月8日-6月15日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月8日当周 6月7日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 盈余16,974 盈余27,953 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +2.7% +2.4% GDP(较前季) +0.7% +0.6% GDP资本支出(较前季) +2.3% +0.4% GDP民间消费(较前季) -- +0.4% GDP外部需求(较前季) -- -0.2% 6月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 53.6 6月9日(二) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 41.5 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -2.2% -2.1% 2350 日本机械订单(较前月) 4月 -2.0% +2.9% (较上年同期) -1.3% +2.6% 6月10日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +9.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,484 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,742 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 正2.4 6月11日(四) -- 韩国央行利率决议 6月 -- 1.75% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -6.1% 进口物价(较上年同期) -- -17.1% 6月12日(五) 0430 日本工业生产 4月修正值 -- +1.0% 产能利用率(较前月) -- -1.2% 6月15日当周 6月15日(一) 2100 韩国出口(较上年同期) 5月修正值 -- -10.9% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差63(完)