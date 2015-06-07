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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 07:04 BJT

****日韩经济指标预测--6月8日-6月15日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
    
    6月8日当周
    
    6月7日(日) 
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  5月         --        +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              4月  盈余16,974  盈余27,953
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率        第一季修正值       +2.7%       +2.4%
             GDP(较前季)                                         +0.7%       +0.6%
             GDP资本支出(较前季)                                 +2.3%       +0.4%
             GDP民间消费(较前季)                                   --        +0.4%
             GDP外部需求(较前季)                                   --        -0.2%
    
    6月8日(一)
    0500 日本服务业景气判断指数                        5月         --         53.6
    
    6月9日(二)
    0500 日本消费者信心指数                            5月         --         41.5
    2300 韩国失业率                                    5月         --         3.7%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                  5月       +0.2%       +0.1%
                             (较上年同期)                        -2.2%       -2.1%
    2350 日本机械订单(较前月)                          4月       -2.0%       +2.9%
                     (较上年同期)                                -1.3%       +2.6%
    
    6月10日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       6月         --        +9.0%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --    卖超3,484
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --    买超5,742
    2350 日本大型制造业景气判断指数                 第二季         --        正2.4
    
    6月11日(四)
     --  韩国央行利率决议                              6月         --        1.75%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      5月         --        -6.1%
             进口物价(较上年同期)                                  --       -17.1%
    
    6月12日(五)
    0430 日本工业生产                            4月修正值         --        +1.0%
             产能利用率(较前月)                                    --        -1.2%
    
    6月15日当周
    
    6月15日(一)
    2100 韩国出口(较上年同期)                    5月修正值         --       -10.9%
             进口(较上年同期)                                      --       -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --       顺差63(完)

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