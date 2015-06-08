企业并购：GE将私募股权放贷部门售予与加拿大养老基金接近达成协议

GE的私募股权放贷部门包括GE Antares Capital，以及一个由Ares Capital和GE Capital共同管理的放款平台The Senior Secured Loan Program (SSLP)。

GE退出放贷并扩大削减金融分支曝险的行动，时值美国监管当局遏制那些可能构成系统性风险的金融机构过度放款。

GE在4月时宣布出脱价值2,000亿美元的金融资产，将把业务重点放在工业品生产制造。

若是能和GE达成交易，CPPIB将成为北美最大的对私募股权企业放款机购之一。

CPPIB管理Canada Pension Plan的资产，后者是加拿大公共退休系统社保计划的组成之一。(完)