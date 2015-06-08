企业并购：GE将私募股权放贷部门售予与加拿大养老基金接近达成协议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
GE的私募股权放贷部门包括GE Antares Capital，以及一个由Ares Capital和GE Capital共同管理的放款平台The Senior Secured Loan Program (SSLP)。
GE退出放贷并扩大削减金融分支曝险的行动，时值美国监管当局遏制那些可能构成系统性风险的金融机构过度放款。
GE在4月时宣布出脱价值2,000亿美元的金融资产，将把业务重点放在工业品生产制造。
若是能和GE达成交易，CPPIB将成为北美最大的对私募股权企业放款机购之一。
CPPIB管理Canada Pension Plan的资产，后者是加拿大公共退休系统社保计划的组成之一。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。