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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 07:28 BJT

****澳新经济指标预测--6月8日-6月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值     
    
    6月8日当周
    
    6月8日(一)
    2245 新西兰制造业销售                           第一季        --       +0.9%
    
    6月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                5月         --       正4.0
                          企业信心指数                            --         正3
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                          5月         --       -2.5%
                网上招聘广告                                      --       +2.4%
    0130 澳洲房屋融资                                 4月       -2.0%      +1.6%
             投资性房屋融资                                       --       +6.4%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                 5月         --       -0.7%
                             (较上年同期)                         --       +3.9%
    
    6月10日(三) 
    0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数                 6月         --       +6.4%
    2100 新西兰央行利率决定                            --       3.50%      3.50%                
                    
        
    6月11日(四)
    0130 澳洲就业人口(千人)                           5月    增加11.0    减少2.9
             全职就业人口(千人)                                   --    减少21.9
             就业参与率                                         64.8%      64.8%
             失业率                                              6.2%       6.2%
    1200 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)              5月         --        51.8
    2245 新西兰食品价格指数                           5月         --       -0.3%
    
    6月12日(五)
    0300 新西兰公债外资持有比例                       5月         --       63.9%(完)

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