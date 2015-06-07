澳新经济指标预测--6月8日-6月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月8日当周 6月8日(一) 2245 新西兰制造业销售 第一季 -- +0.9% 6月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 5月 -- 正4.0 企业信心指数 -- 正3 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -- -2.5% 网上招聘广告 -- +2.4% 0130 澳洲房屋融资 4月 -2.0% +1.6% 投资性房屋融资 -- +6.4% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 -- -0.7% (较上年同期) -- +3.9% 6月10日(三) 0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 6月 -- +6.4% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 6月11日(四) 0130 澳洲就业人口(千人) 5月 增加11.0 减少2.9 全职就业人口(千人) -- 减少21.9 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.2% 1200 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.8 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.3% 6月12日(五) 0300 新西兰公债外资持有比例 5月 -- 63.9%(完)