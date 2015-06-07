日本经济：日本商工会议所主席称，小型企业不乐见日圆续贬--报导

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月5日 - 根据日经Quick新闻，一颇具影响力的日本企业游说团体周五表示，小型企业不乐见日圆继续贬值，并指出进口成本上升可能压缩获利的担忧加剧。
根据日经Quick新闻，日本商工会议所主席三村明夫表示，6月5日当周稍早日圆/美元 下跌至12年半新低，与日本经济基本面并不一致。
日圆/美元从2013年初就开始走贬，当时日本央行展开大规模购债计划，以降低长期利率，消除通缩重现的风险。
今年稍晚，日圆可能加速贬值，因种种迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始升息，这可能提升美元计价资产的吸引力，使日元计价资产相形失色。
一般而言，日圆贬值被认为对日本有利，因为主要出口商的获利因此增加。
不过由于日圆过度疲弱可能推升进口成本，损及小型企业利润率，且不利家庭支出，部分经济学家与企业高管已对此表示担忧。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”