日本经济：日本商工会议所主席称，小型企业不乐见日圆续贬--报导

路透东京6月5日 - 根据日经Quick新闻，一颇具影响力的日本企业游说团体周五表示，小型企业不乐见日圆继续贬值，并指出进口成本上升可能压缩获利的担忧加剧。

根据日经Quick新闻，日本商工会议所主席三村明夫表示，6月5日当周稍早日圆/美元 下跌至12年半新低，与日本经济基本面并不一致。

日圆/美元从2013年初就开始走贬，当时日本央行展开大规模购债计划，以降低长期利率，消除通缩重现的风险。

今年稍晚，日圆可能加速贬值，因种种迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始升息，这可能提升美元计价资产的吸引力，使日元计价资产相形失色。

一般而言，日圆贬值被认为对日本有利，因为主要出口商的获利因此增加。