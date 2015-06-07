《中国报摘》--中国证券报6月8日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国5月经济金融数据将于本周陆续发布。市场机构认为，5月物价将维持较低水平，稳增长政策将着力基建投资与货币宽松方面。
* 其他:
--深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司宣布，对深证成份指数、中小板指数、创业板指数、深证100指数等深证系列指数实施样本股定期调整；其中深证成份指数将更换35只样本股，调入国信证券 等股票。
--得润电子 公告，公司拟以现金5,682万欧元的初步购买价格收购意大利汽车电子公司Meta System S.p.A.的60%股权。
--华泰证券 日前与红杉资本签署战略合作协议，同时红杉资本管理团队将与华泰证券旗下华泰瑞联并购基金管理公司合作并发起设立产业并购基金--华泰瑞联并购基金（二期），初步确定募集规模100亿元人民币。
--国泰君安研究所对股市的最新观点认为，5,000点牛市并未结束，未来至少还有20%的空间，6,000点会师可期。当前继续享受成长股盛宴，但下半年要做好成长股往价值股切换的准备，切换契机在于改革提速和经济见底的预期形成，如果成功切换牛市还将健康发展。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”