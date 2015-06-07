《中国报摘》--中国证券报6月8日

--得润电子 公告，公司拟以现金5,682万欧元的初步购买价格收购意大利汽车电子公司Meta System S.p.A.的60%股权。

--国泰君安研究所对股市的最新观点认为，5,000点牛市并未结束，未来至少还有20%的空间，6,000点会师可期。当前继续享受成长股盛宴，但下半年要做好成长股往价值股切换的准备，切换契机在于改革提速和经济见底的预期形成，如果成功切换牛市还将健康发展。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)