基金产业：美国近半私募股权投资者看好油气基金--调查

部分基金经理与投资者目前正重新评估架构，例如透过增加持有时间，或者将资产转换成新基金等方式。

调查显示，约五分之四投资者在金融危机之后，参与了基金重组。

“五年或十年前，通常是因为普通合伙人(GP)表现不佳，以及无法成立一支新基金的时候，才会进行基金重组，”Coller Capital合伙人Michael Schad表示。

“如今许多有限合伙人(LP)与GP会想着，如何产生一个对相关各方都有利的流动性解决方案？”

不过调查显示，仅有52%投资者将寿命较长的基金视为有价值的选项，另一半投资者认为，私募基金并不适合这样的架构。