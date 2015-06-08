基金产业：美国近半私募股权投资者看好油气基金--调查

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
部分基金经理与投资者目前正重新评估架构，例如透过增加持有时间，或者将资产转换成新基金等方式。
调查显示，约五分之四投资者在金融危机之后，参与了基金重组。
“五年或十年前，通常是因为普通合伙人(GP)表现不佳，以及无法成立一支新基金的时候，才会进行基金重组，”Coller Capital合伙人Michael Schad表示。
“如今许多有限合伙人(LP)与GP会想着，如何产生一个对相关各方都有利的流动性解决方案？”
不过调查显示，仅有52%投资者将寿命较长的基金视为有价值的选项，另一半投资者认为，私募基金并不适合这样的架构。
在投资者的私募基金投资组合中，美国的交易表现最为出色，将近半数的年度净回报超过16%。欧洲居次，不到三分之一的交易达到那样的目标。(完) (编译 李爽/王颖/陈宗琦；审校 许娜/张荻)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。