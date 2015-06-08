中港个股：华泰证券与红杉资本推二期产业并购基金，规模100亿元人民币--报载

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月8日 - 中国证券报周一报导，华泰证券 日前与红杉资本签署战略合作协议，双方将在投资和投行项目、产业研究、信息共享等方面进行合作，同时红杉资本将与华泰证券旗下华泰瑞联并购基金管理公司合作并发起设立产业并购基金，规模100亿元人民币。 华泰瑞联并购基金于去年4月由华泰证券发起设立，聚焦于大健康、大消费、高端制造和TMT产业，围绕行业龙头，以“投行+投资”方式，推动产业龙头进行产业链整合。目前，华泰瑞联并购基金第一期10亿元已基本投资完毕，投资项目包括众信旅游 、美年大健康。 此次红杉资本管理团队与华泰瑞联发起设立的华泰瑞联并购基金（二期），初步确定募集规模100亿元，继续关注大健康、大消费、TMT、高端制造等行业，核心投资策略是聚焦龙头公司产业整合、中国概念股、红筹股回归、国企“混改”以及中国企业海外产业并购中的投资机会。 报导指出，华泰证券和红杉资本此次的战略合作将实现优势互补。华泰证券可强化红杉资本在国内投行业务领域及A股市场上的影响力和渗透力，红杉资本则可以给华泰证券导入其在TMT(科技、娱乐和电信）等新兴行业内的投资项目、投资经验以及全球渠道。
华泰证券上周五收报29.63元，近一个月累计上涨6.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。