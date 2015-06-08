《中国报摘》--其他报纸重要消息6月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**第一财经日报**
--上海保监局人士证实，目前上海保险交易所的方案已经上报国务院；另有知情人士透露，上海保交所方案预期最快将于本月底召开的2015陆家嘴论坛期间获批，同时上海保交所很可能采用会员制的形式。
**证券时报**
--中国基金业协会表示，近期，市场对公募基金投资创业板市场较为关注，媒体对此进行了大量报道。协会向全行业发出倡议，基金管理人应当积极履行社会责任，倡导理性成熟的投资理念、坚持价值投资导向，充分发挥买方作用，对各类资产建立可行的价值评估体系。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。