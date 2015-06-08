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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月8日

**第一财经日报**

--上海保监局人士证实，目前上海保险交易所的方案已经上报国务院；另有知情人士透露，上海保交所方案预期最快将于本月底召开的2015陆家嘴论坛期间获批，同时上海保交所很可能采用会员制的形式。

**证券时报**

--中国基金业协会表示，近期，市场对公募基金投资创业板市场较为关注，媒体对此进行了大量报道。协会向全行业发出倡议，基金管理人应当积极履行社会责任，倡导理性成熟的投资理念、坚持价值投资导向，充分发挥买方作用，对各类资产建立可行的价值评估体系。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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