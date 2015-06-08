《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月8日

*工商时报：

--财政部今日将公布5月海关进出口统计，大陆也将在今日同步公布5月进出口概况。据了解，台湾5月出口值仍连续第4个月负成长，但在国际油价回稳，5月工作天数增加下，跌势大幅缩小为个位数，估可望缩小5%或6%以下

--彰银 、台企银 民股持股大跃进。根据彰银、台企银甫出炉的最新年报揭露，多位主要民股的持股比去年更进一步增加，今年已跃进前五大股东名单。其中，彰银前五大股东，李世聪个人与旗下的龙岩集团已挤下国发基金，成为彰银的第三、第五大股东，合计已控有7.64%的彰银持股部位，其关键第三势力的地位已更上一层楼，直逼财政部、台新金 两大股东。

--房地合一课税最快明年上路，房产专家大胆预言房价将走跌七年，银行纷纷调降年度房贷目标成长率，从原本就偏保守的年成长10-20%，降至年成长5-10%，减幅平均高达五成，部份上半年已达标银行，下半年将落实零成长。

*经济日报：

--为有效防堵上市柜公司董监自肥现象，金管会支持立委提案修法，增订上市柜公司应设置薪酬委员会的相关罚则，未设置薪酬委员会或未依薪酬委员会相关规定执行者，将处以24万到240万的罚锾。

--类全委保单热卖，带动年金险初年度保费(FYP)收入翻倍成长。据统计，今年前四月年金险保费收入逼近千亿台币大关，较去年同期成长逾六成，其中，投资型年金险保费收入高达638亿台币，占整体年金险保费收入比重逾六成。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。