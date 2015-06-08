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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:23 BJT

《香港重要政经日程》--6月8日-6月9日

================== 今日重要政经消息=================

6月8日（周一）

*--09:00 中国中车 开市活动。

--08:30 经纶国际经济研究院与香港大学合办＂为中国金融把脉＂公开讲座。

--10:00 华润电力 股东周年大会。

--11:00 海通国际 股东特别大会。

--11:00 世茂房地产 股东周年大会。

*--12:00 盛宝金融记者会。

--13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。

*--14:30 安联投资记者会。

*--16:00 众联美记者会。

================== 近期重要政经消息=================

6月9日（周二）

--11:00 惠理集团 股东特别大会。

--11:00 嘉华国际 股东周年大会。

--14:30 莱坊中港住宅楼市展望记者会。

--17:00 君阳太阳能 旗下君阳证券开幕。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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