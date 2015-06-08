《香港重要政经日程》--6月8日-6月9日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
6月8日（周一）
*--09:00 中国中车 开市活动。
--08:30 经纶国际经济研究院与香港大学合办＂为中国金融把脉＂公开讲座。
--10:00 华润电力 股东周年大会。
--11:00 海通国际 股东特别大会。
--11:00 世茂房地产 股东周年大会。
*--12:00 盛宝金融记者会。
--13:30 海通证券 在中国举行股东周年大会。
*--14:30 安联投资记者会。
*--16:00 众联美记者会。
================== 近期重要政经消息=================
6月9日（周二）
--11:00 惠理集团 股东特别大会。
--11:00 嘉华国际 股东周年大会。
--14:30 莱坊中港住宅楼市展望记者会。
--17:00 君阳太阳能 旗下君阳证券开幕。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。