韩国个股：三星新推出的智能手表将有移动支付功能--报载

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔6月8日 - 韩国媒体Electronic Times周一引述未具名人士报导称，三星电子 计划在今年下半年经推出的智能手表上提供移动支付功能。
报导说，三星将使用近距离通讯技术(NFC)来支持该款智能手表的移动支付功能。苹果 智能手表中的Apple Pay功能也是使用NFC技术。
三星电子曾经表示，将于7月与“部分合作方”提供支持NFC的Samsung Pay移动支付服务。三星电子未对Electronic Times立即置评。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。