韩国个股：三星新推出的智能手表将有移动支付功能--报载

路透首尔6月8日 - 韩国媒体Electronic Times周一引述未具名人士报导称，三星电子 计划在今年下半年经推出的智能手表上提供移动支付功能。

报导说，三星将使用近距离通讯技术(NFC)来支持该款智能手表的移动支付功能。苹果 智能手表中的Apple Pay功能也是使用NFC技术。

三星电子曾经表示，将于7月与“部分合作方”提供支持NFC的Samsung Pay移动支付服务。三星电子未对Electronic Times立即置评。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)