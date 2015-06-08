中港个股：中国人寿及母公司减持2.5亿股民生银行A股，未来仍可能减持

路透上海6月8日 - 中国全国性股份制银行--民生银行 上周六公告称，中国人寿 及其母公司中国人寿集团在上周四至周五两天内（4日至5日）减持2.51亿股民生银行A股，减持目的为实现投资收益。

中国人寿方面表示，未来12个月内仍存在适度减持民生银行的可能性。

上周四至周五，民生银行A股股价在10.00元至10.85元人民币区间波动。按照减持2.51亿股推算，中国人寿集团及中国人寿股份此轮减持套现规模应在25.1亿元至27.2亿元之间。

减持前，中国人寿集团与中国人寿股份合计持有民生银行19.64亿股，占该行总股本的5.73%。减持后，其合计持股比例降至4.9999997%，不再是持股5%以上股东。

通过去年以来的大举增持，安邦保险现为民生银行第一大股东。截至今年一季度末，安邦保险通过旗下三只保险产品对民生银行持股比例达到16.57%，其中一季度增持数量约13.7亿股。

中央汇金近期亦披露了对银行股减持情况。港交所公开资料显示，中央汇金5月27日在A股场内减持工商银行 、建设银行 股份，金额分别为16.29亿和19.06亿元；减持工行、建行前后的股份占比分别由46%降至45.89%、5.05%降至2.14%。