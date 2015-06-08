版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:35 BJT

《全球汇市》美元熠熠生辉，非农就业报告增强美联储9月升息预期

欧盟执委会主席贾克周日公开指责希腊总理齐普拉斯，歪曲国际贷款人提出的以改革换资金协议方案，却又迟迟不拿出替代性办法。

“看起来他们彼此完全闹翻了，”Resona银行的Omata说。

欧元兑美元 在1.1108美元水准交投，脱离上周四触及的半个月高点1.1380。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1107 1.1111 -0.04 -8.18 1.2097

美元/日圆 125.51 125.61 -0.08 +4.87 119.68

欧元/日圆 139.40 139.57 -0.12 -3.72 144.78

美元/瑞郎 0.9397 0.9390 +0.07 -5.47 0.9941

英镑/美元 1.5270 1.5270 +0.00 -1.95 1.5573

美元/加元 1.2453 1.2437 +0.13 +7.19 1.1618

澳元/美元 0.7625 0.7627 -0.03 -6.65 0.8168

新西兰元/美元 0.7047 0.7044 +0.04 -9.62 0.7797

澳元/日圆 95.700 95.800 -0.10 -2.10 97.750

新西兰元/日圆 88.450 88.480 -0.03 -5.21 93.310

英镑/日圆 191.65 191.81 -0.08 +2.83 186.38

澳元/新西兰元 1.0817 1.0815 +0.02 +3.32 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 许娜/李爽/张涛/郑茵/戴素萍/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐