《全球汇市》美元熠熠生辉，非农就业报告增强美联储9月升息预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
欧盟执委会主席贾克周日公开指责希腊总理齐普拉斯，歪曲国际贷款人提出的以改革换资金协议方案，却又迟迟不拿出替代性办法。
“看起来他们彼此完全闹翻了，”Resona银行的Omata说。
欧元兑美元 在1.1108美元水准交投，脱离上周四触及的半个月高点1.1380。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1107 1.1111 -0.04 -8.18 1.2097
美元/日圆 125.51 125.61 -0.08 +4.87 119.68
欧元/日圆 139.40 139.57 -0.12 -3.72 144.78
美元/瑞郎 0.9397 0.9390 +0.07 -5.47 0.9941
英镑/美元 1.5270 1.5270 +0.00 -1.95 1.5573
美元/加元 1.2453 1.2437 +0.13 +7.19 1.1618
澳元/美元 0.7625 0.7627 -0.03 -6.65 0.8168
新西兰元/美元 0.7047 0.7044 +0.04 -9.62 0.7797
澳元/日圆 95.700 95.800 -0.10 -2.10 97.750
新西兰元/日圆 88.450 88.480 -0.03 -5.21 93.310
英镑/日圆 191.65 191.81 -0.08 +2.83 186.38
澳元/新西兰元 1.0817 1.0815 +0.02 +3.32 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译/审校 许娜/李爽/张涛/郑茵/戴素萍/张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。