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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月8日

路透香港6月8日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7525港元      )
                                                                                                
 美股道琼工业指数周五收低56.12点，或0.31%，报17,849.46点。因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能
 最早在9月升息的观点增强。            
                                                                                                
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       151.340   -1.05      25854            11.733       0.11
 中国铝业                      14.540   -0.82      27236             4.509      -0.25
 中国移动                      65.990   -0.11     201164           102.317       0.02
 中国人寿                      23.160   -1.61     156205            35.910       0.87
 中石油                       115.390   -1.17      17803             8.946       0.40
 中石化                        84.600   -1.98      31793             6.559       0.13
 汇丰控股                      47.180   -0.59    1312207            73.153       0.07
 中电信                        66.370   -0.48       7909             5.145       0.49
 中国联通                      17.030    0.06      79097            13.203       0.17
 兖州煤业                       9.130   -0.98      11987             7.078      -0.87
 华能国际                      53.750    1.15      11795            10.417      -0.79
 南方航空                      51.360    0.90       8640             7.963      -0.46
 东方航空                      39.150   -0.33       6398             6.070      -0.49
 中芯国际                       5.460   -0.18       5902             0.847      -0.40
 
    （完）

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