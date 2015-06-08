《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月8日

路透香港6月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7525港元 ) 美股道琼工业指数周五收低56.12点，或0.31%，报17,849.46点。因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能 最早在9月升息的观点增强。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 151.340 -1.05 25854 11.733 0.11 中国铝业 14.540 -0.82 27236 4.509 -0.25 中国移动 65.990 -0.11 201164 102.317 0.02 中国人寿 23.160 -1.61 156205 35.910 0.87 中石油 115.390 -1.17 17803 8.946 0.40 中石化 84.600 -1.98 31793 6.559 0.13 汇丰控股 47.180 -0.59 1312207 73.153 0.07 中电信 66.370 -0.48 7909 5.145 0.49 中国联通 17.030 0.06 79097 13.203 0.17 兖州煤业 9.130 -0.98 11987 7.078 -0.87 华能国际 53.750 1.15 11795 10.417 -0.79 南方航空 51.360 0.90 8640 7.963 -0.46 东方航空 39.150 -0.33 6398 6.070 -0.49 中芯国际 5.460 -0.18 5902 0.847 -0.40 （完）