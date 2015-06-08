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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:36 BJT

全球金市：金价接近11周低点，美国就业报告强劲提振美联储升息前景

美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国
经济的增长势头，并且增强了9月升息的前景。数据公布后，美元兑日圆
升至13年高点，兑欧元亦大幅上扬。 
    
    SPDR Gold Trust称，截止周五黄金上市交易基金(ETF)持有量减少0.
17%至708.70吨，为1月中以来最低。
    
    据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据，截止6月2日一周，对冲
基金和资产管理人削减黄金和白银的净多头部位。(完)
    
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 王丽鑫/李爽)

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