全球金市：金价接近11周低点，美国就业报告强劲提振美联储升息前景

美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国 经济的增长势头，并且增强了9月升息的前景。数据公布后，美元兑日圆 升至13年高点，兑欧元亦大幅上扬。 SPDR Gold Trust称，截止周五黄金上市交易基金(ETF)持有量减少0. 17%至708.70吨，为1月中以来最低。 据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据，截止6月2日一周，对冲 基金和资产管理人削减黄金和白银的净多头部位。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 王丽鑫/李爽)