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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:48 BJT

国际油市：油价下跌，OPEC维持产量政策令市场预期供应仍将过多

OPEC部长们也表示，该组织产量可能超过日均3,000万桶的目标，尤其是万一利比亚、伊拉克与伊朗的产量与出口提升之时。

“维持产量目标不变，意味着OPEC暗示将继续坚持2014年11月的决定，让市场力量决定油价，”巴克莱分析师报告中表示。

“目前，该组织将等候低油价抑制非OPEC成员国的供应成长，藉此刺激全球需求，”报告表示。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 王丽鑫/张涛)

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