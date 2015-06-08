期货日报：中国期指有望继续振荡上行，空头集中减持

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月8日的《期货日报》：
上周五，三个股指期货品种强弱表现反复轮替，成交量均有所萎缩。沪深300指数和中证500指数期货持仓量继续下降，而上证50指数期货持仓量则继续上升。期现价差继续收窄，沪深300和上证50期指当月合约价差回落至0附近，中证500期指贴水常态化，期指价差的显着回落反映期货投资者在反复剧烈波动后心态渐趋平和。随着上周五期指强势突破，预计后续在回抽确认突破有效后，股指有望继续振荡上行。
从主力席位整体持仓量来看，自5月21日以来，前10名和前20名净空持仓量持续上升，但是，6月4日，即上周四出现惊天大逆转之后，再加上周五的强势突破，净空持仓量出现了连续的快速下降。上证综指5000点（相对应的沪深300指数5200点）附近的空头阻击力量开始撤退。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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