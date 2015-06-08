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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:47 BJT

《香港报摘》--经济日报6月8日

* 头版头条：

--滙丰 明天举行策略日，届时将公布总部选址的研究准则。伦敦金融城认为，滙丰不会轻举妄动，即使最后决定离英，相信不会对英国声誉构成重大影响。

* 其他：

--豪宅再现天价买卖，山顶傲璇（Opus）一个地下复式户以近5亿港元易手，成交尺价高达9.6万港元，成为全亚洲分层式住宅单位尺价新高，消息指买家为非本地人，须缴逾亿元税款。

--嘉年华国际 宣布将以2.53亿港元买入内地29家“金钱豹”品牌高档连锁餐厅，并以发债方式支付资金。

--滙友资本 拟向包括首席执行官胡景邵私人持有的私募基金在内不少于6名投资者，配股筹集最多近9亿元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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