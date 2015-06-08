《香港报摘》--经济日报6月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--滙丰 明天举行策略日，届时将公布总部选址的研究准则。伦敦金融城认为，滙丰不会轻举妄动，即使最后决定离英，相信不会对英国声誉构成重大影响。
* 其他：
--豪宅再现天价买卖，山顶傲璇（Opus）一个地下复式户以近5亿港元易手，成交尺价高达9.6万港元，成为全亚洲分层式住宅单位尺价新高，消息指买家为非本地人，须缴逾亿元税款。
--嘉年华国际 宣布将以2.53亿港元买入内地29家“金钱豹”品牌高档连锁餐厅，并以发债方式支付资金。
--滙友资本 拟向包括首席执行官胡景邵私人持有的私募基金在内不少于6名投资者，配股筹集最多近9亿元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。