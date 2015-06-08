《交易视点》市场资金仍充沛，台债料区间盘整--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月8日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，364天期NCD得标利率在0.54%，低于市场预估，央行增加NCD发行量后利率仍创新低，显示市场资金充沛，且对货币政策预期宽松。
短线国际债市偏空，预期10年券比较容易跟随，然而经济基本面与美国脱钩，货币政策预期维持宽松，短券将相对稳定，行情在大区间内波动。五年券104/9期 区间1.00-1.06%，十年二次增额券104/5期 区间1.56-1.62%。
IRS市场(利率交换)市场利率下滑，但市场偏向观望。二年成交0.98-0.985%。短线预期在高档整理。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。