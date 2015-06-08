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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 08:46 BJT

《交易视点》市场资金仍充沛，台债料区间盘整--群益金鼎证券

路透台北6月8日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，364天期NCD得标利率在0.54%，低于市场预估，央行增加NCD发行量后利率仍创新低，显示市场资金充沛，且对货币政策预期宽松。

短线国际债市偏空，预期10年券比较容易跟随，然而经济基本面与美国脱钩，货币政策预期维持宽松，短券将相对稳定，行情在大区间内波动。五年券104/9期 区间1.00-1.06%，十年二次增额券104/5期 区间1.56-1.62%。

IRS市场(利率交换)市场利率下滑，但市场偏向观望。二年成交0.98-0.985%。短线预期在高档整理。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)

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