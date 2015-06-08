芝加哥期市：天气因素推动小麦期货继续上涨，玉米和大豆期货亦走高

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
美国最大的小麦生产州堪萨斯州部分地区的冬麦染上了赤霉病。
交易商关注美国农业部周三将发布的月度供需报告，以更新有关美国作物产量和最终库存的情况。
但分析师和交易商称，春季天气有利加上播种面积增加，将帮助乌克兰及俄罗斯这两大黑海地区小麦生产国今年的收获增加。
CBOT玉米 上涨0.6%至3.62-3/4美元。大豆 升0.1%至9.39美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/李婷仪)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。