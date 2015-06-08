芝加哥期市：天气因素推动小麦期货继续上涨，玉米和大豆期货亦走高

美国最大的小麦生产州堪萨斯州部分地区的冬麦染上了赤霉病。

交易商关注美国农业部周三将发布的月度供需报告，以更新有关美国作物产量和最终库存的情况。

但分析师和交易商称，春季天气有利加上播种面积增加，将帮助乌克兰及俄罗斯这两大黑海地区小麦生产国今年的收获增加。

CBOT玉米 上涨0.6%至3.62-3/4美元。大豆 升0.1%至9.39美元。(完)

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